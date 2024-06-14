На Херсонщині РФ скинула вибухівку на територію ферми: є загиблий і постраждалий
Російська армія у п'ятницю, 14 червня, скинула вибухівку з дрона на територію фермерського господарства Херсонської області - загинув чоловік, ще один постраждав
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що це сталося близько 11:00. Ворог скинув вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, що функціонує в одному з населених пунктів Херсонського району.
Внаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку, за даними прокуратури, надано медичну допомогу на місці.
- Цього ж дня Росія вдарила FPV-дроном по соціальному автобусу на Сумщині. Унаслідок цього постраждали три пасажирки.
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