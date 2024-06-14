РФ зранку вдарила дроном по автобусу на Сумщині: постраждали три пасажирки

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент атаки в автобусі перебували щонайменше 20 людей. Через ворожий удар постраждали три жінки - вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.