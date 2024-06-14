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РФ зранку вдарила дроном по автобусу на Сумщині: постраждали три пасажирки

14 червня, 2024 п'ятниця
09:40
Війна з Росією автобус

Російська окупаційна армія зранку 14 червня вдарила FPV-дроном по соціальному автобусу на Сумщині. Унаслідок цього постраждали три пасажирки

Зміст

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент атаки в автобусі перебували щонайменше 20 людей. Через ворожий удар постраждали три жінки - вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

  • Російська терористична армія увечері четверга, 13 червня, запустила на територію України "шахеди", також був зафіксований зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Теги:
Суспільство
Сумщина
безпілотник
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