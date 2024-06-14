РФ зранку вдарила дроном по автобусу на Сумщині: постраждали три пасажирки
Російська окупаційна армія зранку 14 червня вдарила FPV-дроном по соціальному автобусу на Сумщині. Унаслідок цього постраждали три пасажирки
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на момент атаки в автобусі перебували щонайменше 20 людей. Через ворожий удар постраждали три жінки - вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Російська терористична армія увечері четверга, 13 червня, запустила на територію України "шахеди", також був зафіксований зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.
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