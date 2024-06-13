Росія атакує Україну "шахедами", зафіксовано зліт ТУ-95

Про це інформують Повітряні сили.

Першу групу "шахедів" зафіксували о 22:42, вони рухались з південного сходу курсом на Дніпропетровщину. Згодом стало відомо про ще одну групу БПЛА курсом з Херсонщини на Миколаївщину. Інша група "шахедів" вилетіла з ТОТ Запорізької області і тримала північно-західний курс.

Ситуація станом на 23:13:

група шахедів продовжує рух в північно-східному напрямку курсом на Полтавщину

група шахедів рухається в північно-західному напрямку через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину

група шахедів рухається в північно-західному напрямку курсом Дніпропетровщину

"Увага! В районі Тамбова відмічається зліт 4 ТУ-22 М3! Курс південно-східний. Також відмічається виліт 5 бортів ТУ-95 МС з Оленегорська", - попередили у ПС о 23:30.

О 23:37 групи "шахедів" рухались: