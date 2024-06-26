Росіяни скинули вибухівку на людей у Херсоні: поранено двох дітей та трьох дорослих
У середу, 26 червня, росіяни скинули з безпілотника вибухівку на двох дітей і трьох дорослих у Херсоні - вони поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Діти, які опинилися під обстрілом, із численними травмами в лікарні.
"Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія. Потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання меддопомоги", - написав голова ОВА.
Також він зазначив, що до лікарні самостійно звернулись по допомогу троє дорослих, які були разом із дітьми.
- Удень 26 червня російська окупаційна армія вдарила по гуманітарному штабу в Херсоні, внаслідок чого дістали поранення 5 людей.
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