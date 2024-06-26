Росіяни скинули вибухівку на людей у Херсоні: поранено двох дітей та трьох дорослих

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Діти, які опинилися під обстрілом, із численними травмами в лікарні.

"Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія. Потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання меддопомоги", - написав голова ОВА.

Також він зазначив, що до лікарні самостійно звернулись по допомогу троє дорослих, які були разом із дітьми.