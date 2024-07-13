Пєсков: Росія наведе свої ракети на столиці держав Європи

Про це він сказав в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

На запитання пропагандиста, чи буде Росія спрямовувати свої ракети "в той бік", у разі розміщення американських ракет у Європі, Пєсков відповів ствердно та додав, що у РФ "вистачає потенціалу" на стримування цих ракет, але "потенційними жертвами є столиці європейських держав".

"Це ж завжди була така парадоксальна ситуація. Сполучені Штати розміщували такі ракети, різного виду ракети, різної дальності, але традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки", - сказав Пєсков.

На коментар Зарубіна про те, що минуле протистояння закінчилося розпадом СРСР, представник Кремля заявив, що зараз "Європа тріщить по швах".

Що відомо про розміщення ракет США у Європі

У середу, 10 липня, Білий дім оприлюднив заяву, у якій йдеться про те, що Сполучені Штати Америки у 2026 році почнуть розгортати в Німеччині далекобійне озброєння, яке включатиме гіперзвукову зброю.

"Використання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування", - йдеться в заяві.

Зокрема йдеться про SM-6 - американську зенітну ракету з активною системою самонаведення. Її можливості дозволяються знищувати цілі на дальності, за даними більшості джерел, до 370 км.

Також планують розмістити Tomahawk - крилаті ракети великого радіуса дії підводного, надводного, сухопутного та повітряного базування. Їхня дальність - до 1800 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це озброєння має запобігати атакам із "безпечного тилу".

Він також підтвердив, що Німеччина продовжить контролювати постачання зброї в Україну - щоб воно не призвело до прямої конфронтації з Росією.

"Настільки ж очевидно, що рішення, які ми ухвалюємо тут, завжди спрямовані на забезпечення безпеки нашої країни і НАТО", - додав Шольц.