Шольц: зброя США в Німеччині потрібна для запобігання війни

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Берліні, повідомляє УНІАН з посиланням на Der Spiegel.

"Ми дбаємо про те, щоб запобігти війні", - додав він.

Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжить контролювати постачання зброї в Україну - щоб воно не призвело до прямої конфронтації з Росією.

"Настільки ж очевидно, що рішення, які ми ухвалюємо тут, завжди спрямовані на забезпечення безпеки нашої країни і НАТО", - додав Шольц.