Шольц: зброя США в Німеччині потрібна для запобігання війни
Озброєння з дальністю дії до 2500 кілометрів, які у 2026 році США розмістять у Німеччині, мають запобігати атакам із "безпечного тилу"
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Берліні, повідомляє УНІАН з посиланням на Der Spiegel.
"Ми дбаємо про те, щоб запобігти війні", - додав він.
Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжить контролювати постачання зброї в Україну - щоб воно не призвело до прямої конфронтації з Росією.
"Настільки ж очевидно, що рішення, які ми ухвалюємо тут, завжди спрямовані на забезпечення безпеки нашої країни і НАТО", - додав Шольц.
- Сполучені Штати Америки у 2026 році почнуть розгортати в Німеччині далекобійне озброєння, яке включатиме ракети Tomahawk і гіперзвукову зброю.
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