США розмістять у Німеччині далекобійні ракети Tomahawk
Сполучені Штати Америки у 2026 році почнуть розгортати в Німеччині далекобійне озброєння, яке включатиме ракети Tomahawk і гіперзвукову зброю
Про це йдеться у спільні заяві США й Німеччини, яку оприлюднив Білий дім.
"У 2026 році США почнуть поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині в рамках планування тривалого розміщення таких засобів у майбутньому. Після повного розгортання вони включатимуть SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю значно більшого радіуса дії, ніж нинішня наземна зброя в Європі. Використання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування", – йдеться в заяві.
Довідково. SM-6 – це американська зенітна ракета з активною системою самонаведення. Її можливості дозволяються знищувати цілі на дальності, за даними більшості джерел, до 370 км. А також – перехоплювати балістичні цілі й навіть атакувати наземні цілі на дальності 460 км.
Tomahawk – крилаті ракети великого радіуса дії підводного, надводного, сухопутного та повітряного базування. Дальність – до 1800 кілометрів.
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