"Тисяча від Зеленського" та роздача коштів з бюджету нагадують передвиборчі технології, - економіст Пендзин

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Викликає здивування 1000 грн всім, незалежно від рівня доходів. Людина, яка отримує 200-300 тисяч грн на місяць, точно не потребує цієї тисячі. І роздача всім школярам безкоштовних обідів — теж не знаю, наскільки це доцільно. Напевно, треба годувати тих, хто цього потребує. Ми прекрасно розуміємо, які зараз школярі є, особливо в привілейованих навчальних закладах, і які в них статки. Потрібно адресно допомагати малозабезпеченим верствам населення. Роздача коштів всім, незалежно від майнового цензу, дуже сильно нагадує передвиборчі технології", - зазначив він.

Читайте також: "Тисячу Зеленського" українцям виплачуватимуть із грудня до лютого

Соціальні стандарти не змінюються, і в бюджеті по великому рахунку нічого не змінилося по соціальних виплатах. Водночас ми демонструємо людям додаткові бонуси. Партнери точно запитають, навіщо ми це робимо, зауавжив Пендзин.

"Ми закладаємо в бюджет на 2025 рік замороження соціальних стандартів. Тобто ми говоримо нашим партнерам: "Бачите, ми робимо те саме, що робили ви під час Другої світової війни. Ми заморозили соціальні стандарти, ніхто нічого додаткового отримувати не буде, всі ресурси спрямовуємо на оборону і економимо гроші платників податків". Партнери починають виділяти нам обіцяні кошти — перші суми з $50 млрд вже надходять. Виходить, ми прорахували бюджет і вважаємо, що наступного року ситуація буде стабільною. Однак починаємо витрачати ресурси на такі ініціативи, які можуть викликати запитання у наших партнерів", - резюмував економіст.