ПСВ - "Шахтар": де та коли дивитись матч українців у Лізі чемпіонів
У середу, 27 листопада, донецький "Шахтар" зустрінеться з нідерландським ПСВ у 5-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Букмекери вважають, що "Шахтар" є явним аутсайдером матчу. На виграш ПСВ дають коефіцієнт 1,45, а на українську команду - 7,30. Можливість нічиї оцінили у 5,10.
Це перша очна зустріч в історії команд.
Ліга чемпіонів
5-й тур
27 листопада
ПСВ (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна)
Ейндговен, стадіон "Філіпс"
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.
Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).
Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ.
Наступну гру чемпіони України проведуть 27 листопада в Ейндховені проти нідерландського ПСВ. Також "Шахтар" зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд) і французького "Бреста".
- Актуальне
- Важливе