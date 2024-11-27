ПСВ - "Шахтар": де та коли дивитись матч українців у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Букмекери вважають, що "Шахтар" є явним аутсайдером матчу. На виграш ПСВ дають коефіцієнт 1,45, а на українську команду - 7,30. Можливість нічиї оцінили у 5,10.

Це перша очна зустріч в історії команд.

Ліга чемпіонів

5-й тур

27 листопада

ПСВ (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна)

Ейндговен, стадіон "Філіпс"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ.

Наступну гру чемпіони України проведуть 27 листопада в Ейндховені проти нідерландського ПСВ. Також "Шахтар" зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд) і французького "Бреста".