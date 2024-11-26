Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 26 листопада

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Наживо матч "Баварія" - ПСЖ та інші зустрічі 5-го туру транслюватиме Megogo.

Ліга чемпіонів

5-й тур

26 листопада

19:45 "Слован" (Словаччина) - "Мілан" (Італія)

19:45 "Спарта" (Чехія) - "Атлетико" (Іспанія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)

22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія)

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Брест" (Франція)

22:00 "Інтер" (Італія) - "Лейпциг" (Німеччина)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Аталанта" (Італія)

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ.

Наступну гру чемпіони України проведуть 27 листопада в Ейндховені проти нідерландського ПСВ. Також "Шахтар" зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд) і французького "Бреста".