Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 26 листопада
У вівторок, 26 листопада, відбудуться матчі 5-го туру Ліги чемпіонів, німецька "Баварія" прийматиме французький ПСЖ
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Наживо матч "Баварія" - ПСЖ та інші зустрічі 5-го туру транслюватиме Megogo.
Ліга чемпіонів
5-й тур
26 листопада
19:45 "Слован" (Словаччина) - "Мілан" (Італія)
19:45 "Спарта" (Чехія) - "Атлетико" (Іспанія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)
22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія)
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Брест" (Франція)
22:00 "Інтер" (Італія) - "Лейпциг" (Німеччина)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Феєнорд" (Нідерланди)
22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)
22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Аталанта" (Італія)
Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.
Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).
Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ.
Наступну гру чемпіони України проведуть 27 листопада в Ейндховені проти нідерландського ПСВ. Також "Шахтар" зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд) і французького "Бреста".
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