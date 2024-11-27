Австрія готова приймати нових біженців з України, - посол у Києві

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Посол наголосив, що прихисток українців не створює значних труднощів для Австрії.

"Інтегрувати, прийняти українських біженців відносно не проблема, тому що українці дуже хочуть вивчати мову. Вони з радістю інтегруються в ринок", - зазначив Бенкьо.

Він зауважив, що 80% біженців - це жінки з дітьми, тому це трохи складніше.

"Але я думаю, що якщо є потреба, Австрія - гостинна країна, і я не бачу жодних проблем, що якщо буде нова хвиля (переселенців, - ред), то австрійці мають велике серце і будуть вітати українців", - підсумував посол

На початку листопада генеральний консул України в Любліні Олег Куць заявив, що у Польщі готуються до можливої нової хвилі біженців, яка може стати наслідком російських атак на енергетичну інфраструктуру України



