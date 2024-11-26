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Анонс

Повна скриня: у Полтаві відбудеться незвичайний показ оживленої автентики

26 листопада, 2024 вiвторок
23:17
Полтава Повна скриня - концерт-показ

1 грудня о 13:00 у Полтавській обласній філармонії відбудеться унікальний мистецький захід "Повна скриня", який об’єднає традиційне мистецтво, музику та історію, відкривши скарби народного одягу. У центрі події — показ зразків традиційного одягу Полтавщини кінця XIX — початку XX століття, відтворених за старовинними, автентичними зразками з музеїв і приватних колекцій

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Показ супроводжуватиметься виступом артистів вокально-хорової студії "Домінус", які демонструватимуть відтворені юпки та свитки, виготовлені з надзвичайною увагою до деталей. Також виступить гурт троїстих музик "Роксоланія" (м. Київ) та група народного співу студії "Домінус", яка виконає традиційні колядки та щедрівки.

Для відтворення традиційного одягу команда проєкту використала артефакти з фондів Полтавського краєзнавчого музею ім. Василя Кричевського, музею "Етнографічна збірка Древо" та ще низки музейних колекцій Полтавщини. За основу колекції було взято експонати, які етнограф Кость Мощенок зібрав у селах Бірки та Єреміївка понад 115 років тому.

"Ми вдихаємо нове життя у спадщину, яку могли бачити лише за музейним склом. Працювати безпосередньо з артефактами культурної спадщини далеко не всі мають можливість і доступ. Усе це, великою мірою, ускладнює процес створення якісних реплік та породжує велику кількість стилізацій, що швидше розмиває уявлення про власну культуру, а не увиразнює його", — зазначає авторка і керівниця проєкту Яніна Барибіна.

Проєкт має не лише культурне, а й просвітницьке значення. За словами Яніни Барибіної, в Україні бракує практики створення реплік традиційного одягу, що ускладнює популяризацію автентичної культури. Саме тому проєкт "Повна скриня" — це важливий крок до збереження та переосмислення нашої спадщини.

До роботи над проєктом долучилася майстерня "Видимо/невидимо" у складі:
Андрій Паславський — фольклорист, культурний антрополог, провідний етнолог Центру фольклору та етнографії КНУ ім. Тараса Шевченка, автор і фотограф проєкту; Володимир Щибря — етнолог, кандидат історичних наук, директор Центру фольклору та етнографії КНУ ім. Тараса Шевченка; Анна Гайова — дизайнерка та конструкторка одягу.

Теги:
Культура
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