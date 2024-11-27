В окупованому Севастополі вранці лунають вибухи: так звана влада пише про роботу ППО
Уранці 27 листопада у тимчасово окупованому Севастополі були чутні звуки вибухів. Загарбницька влада міста повідомляє про роботу російської ППО
Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв.
"У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією, вже збиті дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони", - написав окупант.
Крім цього, про повітряну тривогу у Севастополі повідомляють "Кримський вітер" та партизанський рух "Атеш".
Пізніше Розвожаєв додав, що росППО збила два безпілотники над акваторією в районі Качі. Також за інформацією від Рятувальної служби Севастополя, зафіксовано падіння уламків у районі Орлівки поряд із Качинським шосе.
Станом на 09:45 було перехоплено та знищено ще нібито 2 БПЛА над акваторією Чорного моря у районі Орлівки та один - у районі Парку Перемоги, пише окупант.
20 листопада стало відомо, що російські окупанти перекидають системи ППО та військову техніку з Євпаторії з метою захисту Кримського мосту.
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