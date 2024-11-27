Українська делегація прибула до Південної Кореї з проханням про надання зброї, - ЗМІ
Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим приїхала до столиці Південної Кореї, щоб попросити зброю для протистояння Росії у війні
Про це повідомляє Reuters із посиланням на ЗМІ.
Згідно з інформацією газети DongA Ilbo, делегація зустрілася з радником з національної безпеки Південної Кореї Шін Вон Сіком для обговорення війни в Україні.
Як повідомляє Yonhap, очікується, що делегація зустрінеться з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем уже в середу.
В Офісі президента Південної Кореї не підтвердили візит делегації. А представник канцелярії президента та речник міністерства оборони відмовилися коментувати це питання під час брифінгу у вівторок.
- Сполучені Штати попередньо повідомили Південну Корею про рішення дозволити Україні використовувати американську зброю по території Росії.
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