Українська делегація прибула до Південної Кореї з проханням про надання зброї, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ЗМІ.

Згідно з інформацією газети DongA Ilbo, делегація зустрілася з радником з національної безпеки Південної Кореї Шін Вон Сіком для обговорення війни в Україні.

Як повідомляє Yonhap, очікується, що делегація зустрінеться з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем уже в середу.

В Офісі президента Південної Кореї не підтвердили візит делегації. А представник канцелярії президента та речник міністерства оборони відмовилися коментувати це питання під час брифінгу у вівторок.