США повідомили Південну Корею про дозвіл Україні використовувати ATACMS на території РФ, - Yonhap

Про це пише Yonhap.

Високопоставлений чиновник, який супроводжував президента Юн Сук Йола під час його візиту до Бразилії на саміт G20, повідомив журналістам, що, хоча США поділилися своїм рішенням з Сеулом, між двома союзниками не було жодних дискусій щодо надання Південною Кореєю зброї Україні.

"Як союзники, Південна Корея і США можуть обмінятися необхідним озброєнням, якщо це буде потрібно. Однак, я хотів би уточнити, що жодних рішень не було прийнято, і детальні обговорення не розпочалися, зокрема, щодо України", - наголосив дипломат.

За його словами, якщо Росія і Північна Корея продовжать співпрацювати, необхідно буде допомогти Україні "зміцнити потенціал самооборони".

В офісі президента Південної Кореї заявили, що країна визначиться зі своєю позицією щодо допомоги Україні після переговорів з українським посланником, який має відвідати Сеул і, як очікується, координуватиме підтримку, пов'язану з війною.

Що передувало

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".

У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по території Росії на відстань до 300 км.