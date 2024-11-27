Він підкреслив, що війна може закінчитися тільки стабільним миром, насамперед для Росії, але й для усієї Європи. Однак для такого миру, підкреслив очільник Служби зовнішньої розвідки, потрібно, щоб учасники конфлікту позбулися його першопричини.

У Москві, як правило, ніколи про цю першу причину вголос не говорять. Але, як можна зрозуміти з тих умов, які ми вже чули від Володимира Путіна та інших російських очільників, мова йде саме про існування України як суверенної незалежної держави.

Російське керівництво розглядає нашу країну або як так звану територію історичної Росії, або як державу-сателіт за зразком лукашенківської Білорусі. І саме такої України хочуть добитися за підсумками російсько-української війни.

Ну і, звичайно, Сергій Наришкін нагадав, що однією з умов припинення воєнних дій має бути приєднання до Російської Федерації Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України та Криму в їхніх адміністративних кордонах. Таким чином він повторив ці умови, які вже неодноразово висував українській стороні Володимир Путін. Можна вважати, що ці слова Сергія Наришкіна є відповіддю на будь-які миротворчі зусилля з боку нової американської адміністрації.

І зовсім не тільки тому, що очільник Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації повторив умови, які абсолютно не змінюються з початку 2022 року, коли Путін ухвалив рішення про великий напад на Україну. Але й тому, що Наришкін розцінює саме бажання будь-яких перемовин з Кремлем виключно як розуміння Заходу, того, що він зазнає поразки на полі бою.

Вже неодноразово доводилося пояснювати, що будь-які заклики до перемовин у російській столиці сприймають не як ознаку домовитися і закінчити війну, яка призводить до гибелі тисяч людей, але як ознаку слабкості. А якщо хижак відчуває слабкість, він вважає, що має добивати ворога, а зовсім із ним не домовлятися.

Уже зараз, за кілька місяців до інавгурації нового президента Сполучених Штатів викристалізовується позиція російського керівництва щодо будь-яких перемовин з Україною та із Заходом як з таким. Бажання Дональда Трампа закінчити російсько-українську війну в Москві сприймають як ознаку слабкості з боку нової американської адміністрації. І як можливість продиктувати Дональду Трампу всі ці умови, які б задовольнили Володимира Путіна та його найближче оточення в результаті закінчення воєнних дій на території нашої країни. І, звичайно, головною з цих умов є фактична ліквідація суверенної української державності. Заради чого Путін і розпочав цю несправедливу криваву війну.

Треба просто уважно стежити за заявами російських чиновників і пам'ятати, що вони виступають із певними деклараціями не тільки для того, щоб підняти планку на ймовірних перемовинах, якщо взагалі ці перемовини відбудуться. І не для того, щоб заплутати ймовірних учасників цих консультацій, а просто тому, що вони так щиро думають і впевнені, що їм вдасться втілити свої бажання у життя. Будь-які спроби з ними розмовляти тільки посилюють їхню впевненість у тому, що результат буде саме такий, на який вони розраховують. За великим рахунком, це не перша демонстрація такої абсолютної неповаги до позиції Заходу з боку представників російського політичного керівництва.

Варто нагадати, що приблизно такі ж самі умови озвучив сам Путін, коли з ним вперше за кілька років розмовляв федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Пресслужба Кремля, яка оприлюднила заяви Путіна під час телефонної розмови із німецьким канцлером, також продемонструвала, що уявлення Путіна про можливість закінчення російсько-української війни не змінилися з 2022 року, і Путін не збирається еволюціонувати у зв'язку з обранням нового американського президента. А сподівається, що новий американський президент якраз буде еволюціонувати в його, путінський бік.

І це стосується, до речі, зовсім не тільки України. Наришкін у своєму виступі говорив не тільки про російсько-українську війну. Він звинувачував Захід у підриві Північних потоків. Він підкреслював, що західні спецслужби готуються до дестабілізації ситуації в Білорусі у зв'язку з так званими президентськими виборами в цій фактично контрольованій російським режимом країні.

Тобто Росія продовжує розглядати себе як ціль для дестабілізації з боку Заходу. І мова йде не тільки про саму Росію і її інтереси на так званому пострадянському просторі, але й про союзників Російської Федерації, території яких, як відомо, нерідко стають для Кремля плацдармом для нападу на інші держави. Таке світосприйняття, звичайно, виключає можливість будь-якого конструктивного діалогу, будь-якого реального замороження конфлікту, на яке, очевидно, продовжують розраховувати у найближчому оточенні нового президента Сполучених Штатів.

Отож можна говорити, що ми з вами зараз є свідками ситуації, яка склалася у конфлікті між російським сприйняттям світу і сприйняттям світу з боку будь-якого політика на Заході: Байдена, Трампа чи будь-якого іншого. Тому що сприйняття з боку Заходу все ж таки пов'язане з бажанням закінчити війну і запобігти новим жертвам. А сприйняття з боку Кремля є продовжувати війну, бо в Москві звикли не рахуватися з жертвами з боку власних співвітчизників і таким чином не сприймати ці жертви з боку тієї країни, на яку Москва продовжує свій наступ. І виникає питання: які у Дональда Трампа будуть інструменти для того, щоб переконати Володимира Путіна та його оточення в облудності такої людиноненависницької позиції?

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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