З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський

Про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для переселенців в РФ окупанти скасовують так званий безвізовий режим перебування на території Росії з 1 березня 2025 року. Якщо вони не отримають паспорт громадянина Російської Федерації або інший документ, їх депортують. Люди, які виїхали з окупованих територій в Росію, підпадали під указ Путіна № 585, згідно з яким, могли перебувати на території Росії, вільно влаштовуватися на роботу тощо. Достатньо було прописки в паспорті з чотирьох окупованих регіонів. Тепер це скасовується", - заявив він.

Лисянський вважає, що є наказ Кремля повністю знищувати українців по всіх напрямках. Триває системна зміна ставлення ворога до громадян українського походження, не тільки до громадян України.

"Людей депортують, військовополонених розстрілюють. Ворог почав застосовувати на окупованій території інструменти каральної медицини для людей, яких окупанти звинувачують у злочинах, направлених проти режиму Кремля або дискредитації армії. Тобто вони просто їх знищують", - додав він.