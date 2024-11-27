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"Мала зовнішні статеві органи, як у чоловіка": у Києві прооперували 12-річну дівчинку з рідкісною патологією

Світлана Кравченко
27 листопада, 2024 середа
07:54
Суспільство

У київському Охматдиті лікарі провели тривалу операцію для 12-річної дівчинки з рідкісною патологією - її зовнішні статеві органи були подібні на чоловічі

Зміст

Про це інформує пресслужба Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Як пояснили лікарі, рідкісна патологія виникла внаслідок адреногенітального синдрому – надлишкового виділення чоловічих статевих гормонів корою наднирників.

За словами завідувача відділенні урології Максима Пономаренка, дитина мала жіночі внутрішні статеві органи, але об’єднаний вихід сечовивідної та статевої систем. Через це ззовні органи пацієнтки виглядали ніби чоловічі.

Працівники медзакладу додають, що особливість впливала на дівчинку не лише фізично, а й емоційно.

"Ця операція мала не тільки медичні показники. Дівчинку це тригерило й ранило. Часто вона відчувала себе не такою, як всі. Зазнавала образ від однолітків. Тому таке втручання було їй дуже необхідним та стало важливим кроком до прийняття себе та свого тіла", – пояснила дитяча урологиня Аліна Пузько.

Під час операції команда лікарів протягом шести годин створювала анатомічно правильну піхву та роз’єднувала статеву й сечовидільну системи дівчинки.

Завдяки роботі медиків втручання пройшло успішно. Далі на пацієнтку чекає реабілітація. Лікарі прогнозують, що після відновлення вона зможе жити повноцінним життям і матиме шанс народити дітей у майбутньому.

  • Нещодавно у Львові прооперували 10-річну дівчинку з Тернопільщини, яка пів року жила у смертельній небезпеці через судинну патологію.
Теги:
Новини
Здоров'я
Медицина
новини Києва
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