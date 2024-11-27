Війна США з Росією чи Китаєм може статися у будь-який момент, - глава ВПС США Кендалл

Про це заявив міністр ВПС США Френк Кендалл, пише Newsweek.

Зазначається, що попередження міністра прозвучало в той момент, коли Росія та Китай дедалі більше зближуються одна з одною. Білий дім вважає пріоритетом збереження тривалої конкурентної переваги над Китаєм, одночасно стримуючи дуже Росію.

За словами Кендалла, його найголовнішим завданням на посаді глави Департаменту ВПС є "прищеплення почуття невідкладності" щодо необхідності підготовки до наступної війни, в якій "нам, можливо, доведеться брати участь".

"Війна з Китаєм або Росією не є малоймовірною, вона може статися в будь-який момент", - сказав він, додавши, що Китай має зброю, призначену для розгрому американських сил в західній частині Тихого океану, в тому числі на Тайвані й у Південно-Китайському морі.

Також він заявив, що Росія продемонструвала свою готовність застосовувати силу проти сусідніх країн, РФ серйозно розглядала можливість застосування ядерної зброї: "Потенціал застосування ядерної зброї став настільки реальним, наскільки я коли-небудь відчував".