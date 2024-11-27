У Бердичеві уночі спалахнув приватний будинок: загинули троє людей
У місті Бердичів Житомирської області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє людей
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Зазначається, що пожежа виникла пізно ввечері 26 листопада у приватному житловому будинку.
Вогонь охопив оселю на площі 60 кв. м.
"Під час гасіння та проведення робіт по розбору конструкцій бійці ДСНС виявили тіла трьох людей. Усі обставини наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні ДСНС.
- Смертельна пожежа трапилась напередодні на Закарпатті. Загинув чоловік з інвалідністю, його матері вдалось врятуватися.
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