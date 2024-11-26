Скільки Storm Shadow та SCALP можуть передати Україні та чи з'явиться КАБ вітчизняного виробництва. Колонка Сергія Згурця

Чергова атака РФ

Отже, в ніч на 26 листопада Росія використала рекордну кількість безпілотних ударних комплексів - 188, з них лише 12 проскочило до цілей, включно з тими, які не є ударними комплексами. 76 зразків було знищено або локаційно втрачено, а 5 із них повернулися до Білорусі. Ворог ще використав чотири ракети "Іскандер-М". Одна з них завдала збитків енергоструктурі на території Тернопільської області.

Storm Shadow та SCALP-EG для України

І на тлі цього було вкрай цікаве повідомлення у Bloomberg, що Велика Британія кілька тижнів тому передала значну кількість крилатих ракет Storm Shadow Україні для ударів по російських об'єктах. Точна кількість не називалась, але ми знаємо, що ці ракети вже використовувалися. Зокрема, нещодавно було завдано удару щонайменше десятьма ракетами Storm Shadow по командному пункту в Курській області з досить гарними наслідками.

Ми спробували з'ясувати, скільки взагалі є ракет Storm Shadow, які виготовляє європейський концерн MBDA. Виявилось, що на 2017 рік цей концерн виготовив 3 тис. таких ракет для низки користувачів. Зазначу, що дев'ять держав є користувачами цих ракет.

Але коли йдеться про передачу таких ракет для України, то їх можуть передавати лише Велика Британія, Франція та Італія. Загалом ці три країни мають у своєму арсеналі 1600 ракет, з яких 100 ракет було використано під час війни в Іраку, а решта оновлюються. Так що запас цих ракет для України становить щонайменше 500 - 600 одиниць, які можуть впродовж певного часу передаватися для потреб наших Сил безпеки та оборони.

Знаємо, що Франція передала також певну кількість ракет SCALP-EG. Україна отримала щонайменше до сотні таких ракет. Крім цього, з Франції ми отримуємо і ракето-бомби до літаків, які використовуються для знищення цілей на землі за допомогою наших бомбардувальників і винищувачів. Є багато прикладів, коли наш винищувач Міг-29 використовує французькі ракето-бомби HAMMER.

Вкрай цікаво, що ми від Франції вже отримали певну кількість цих ракето-бомб. За цей рік, за попередніми даними, нам мали передати 600 таких HAMMER. Начебто значна кількість, але розуміємо, що противник використовує більше, коли йдеться про керовані бомби. Щонайменше бувають дні, коли він використовує до 600-800 керованих бомб на добу. Цей показник досить великий, тому нам треба значно більше таких виробів.

КАБи українського ОПК

На тлі цього розуміємо, що у нас є компанії, приватні підприємства, які намагаються створювати зразки озброєння, що можуть компенсувати відставання від Росії в тих же керованих авіаційних бомбах.

Є низка українських компаній, які зараз займаються розробкою зразків, що з одного боку чимось нагадують французькі ракето-бомби HAMMER, які можуть запускатися з винищувачів Міг-29. Теоретично вони мають дальність до 70 км, але з огляду на особливості російської протиповітряної оборони такі засоби ураження використовуються максимум на дальність у 40 км.

Є відео, на якому МіГ-29 здійснює пуск французьких ударних систем, які потім за рахунок високоточної корекції через систему управління влучають у будинки, де перебувають окупанти.

Ukrainian MiG-29 Fulcrum fighter jets firing French-made AASM "Hammer" guided bombs.



The AASM is a precision-guided bomb kit that can be integrated with various bomb sizes, including 250 kg, 500 kg, and 1000 kg variants. pic.twitter.com/pG9kJTR91y — Clash Report (@clashreport) June 27, 2024

Один із напрямків посилення нашої повітряної складової - використання саме такого високоточного озброєння. Оскільки раніше МіГ-29 та Су-27 не мали таких можливостей для ефективних ударів по землі.

Є компанії, які намагаються йти шляхом створення не ракето-бомб, плануючих модулів планування і корекції, які чимось схожі на російські зразки. Коли йдеться про посилення нашого потенціалу з ракетним озброєнням, то ми говоримо і про державні компанії, і про приватні, а також про волонтерські команди.

Олег Вострих, представник конструкторського бюро з розробки КАБів, модулів планування та корекції, розповів, що зараз ситуація на фронті дуже складна, снарядів не вистачає, а щодо далекобійних ракет, то нам весь час кажуть, куди та як їх застосовувати. Тому одним з найкращих елементів для ведення бою є бомби, які є на наших складах і зберігаються ще з радянських часів. Ми не вигадуємо нічого нового, крім того, що було в радянські часи. Керована авіаційна бомба (КАБ) була прийнята на озброєння СРСР ще в 1975 році, а тепер Росія активно використовує її в війні проти нас. Але чомусь на третьому році війни ми тільки починаємо розробляти КАБи, хоча це треба було робити набагато раніше. Ми знаємо, що повітряна оборона Росії дуже сильна, це і С-400, і С-300, які стоять біля кордону. Наші літаки не можуть допомагати воїнам на лінії зіткнення, тому що працює ворожа ППО, тому треба за 40-100 км кинути бомбу, яка могла б суттєво змінити ситуацію. Тоді ми станемо більш рівноцінними з противником і могли б не питати наших союзників, чи можемо застосувати певну зброю, а просто робити свою справу та нищити ворога.

Представник КБ зауважив, що проєкт КАБу зараз перебуває на етапі випробувань, але є непорозуміння з військовими начальниками МОУ, які не підтримують, а створюють лише проблеми. Розробка перебуває вже на тому етапі, коли дуже скоро противник відчує відповідний ефект на фронті. КАБ назвали "народним", бо цей проєкт створювався на кошти КБ, а також проводився збір.

Сподіваюся, що наша перша розмова з паном Олегом стане поштовхом до якісних та позитивних змін. Думаю, що через певний час ми до цієї теми обов'язково повернемося, бо йдеться про ініціативу, яка цілком потрібна, щоб наші Повітряні сили отримали новий зразок озброєння.

Збиття крилатої ракети з ПЗРК

Коли ми говоримо про будь-яку зброю, то її потенціал залежить не лише від технічних характеристик того чи іншого зразка, а також від вміння бійців цією зброєю користуватися. Тоді створюється той симбіоз, який дозволяє забезпечувати успіх на полі бою.

Пам'ятаєте, коли 17 листопада відбувалася одна з потужних атак ворога по Україні з використанням і "шахедів", і крилатих ракет? Ми всі потім побачили відео, на якому солдатка Наталя Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК "Игла", це був її перший бойовий пуск і перше влучання.



Наталя проходила навчання у тренувальному центрі, де для підготовки використовувалися тренажери, які були розроблені компанією "Енергія 2000". Тому запросимо до розмови підполковника запасу ЗСУ Миколу Саламаху, керівника проєктів компанії "Енергія 2000".

Керівник проєктів компанії "Енергія 2000" розповів, що пані Наталя двічі проходила підготовку у навчальному центрі в якості оператора ПЗРК. На початку повномасштабного вторгнення до центру навчатися приходили цілими підрозділами, в яких був дуже обмежений термін на підготовку. Тоді люди могли здійснити загально від 40 до 60 пусків, але після того вони вже знищували ворожу техніку. Досвід використання тренажерів ПЗРК показує, що протягом 1-2 тижнів було достатньо близько 50 навчальних пусків за допомогою тренажерів. Якщо проводити більш серйозну підготовку, то військовослужбовець чи курсант здійснює за 2-3 тижні близько 200 пусків, відповідно, тоді в нього з'являються стійкі навички.

Саламаха зауважив, що тренажери ПЗРК "Игла", Stinger в Україні розробляли та зараз випускають декілька фірм. Такі тренажери постачаються до навчальних центрів ДПСУ, НГУ та ЗСУ. Крім того, сьогодні вже деякі бригади мають у складі своїх полігонів ці тренажери.

Підполковник запасу ЗСУ додав, що ціна ракети ПЗРК та "шахеда" перебуває в одному діапазоні. Але якщо є можливість збивати ворожі дрони маневреними групами за допомогою кулеметного вогню, малокаліберних зенітних гармат, тоді бажано використовувати ці засоби. Якщо іншого нічого не залишається, то доводиться використовувати ПЗРК.