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Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
06:49
Війна з Росією ракета Storm Shadow

Кілька тижнів тому Велика Британія передала Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow - поставки відбулися після скасування обмеження на удари по РФ

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіуса дії", - розповіли у джерелі.

Міністерство оборони відмовилося коментувати відповідну інформацію, оскільки це може піти на користь російському диктатору Володимиру Путіну. Там лише додали, що підтримка України з боку Великої Британії є "залізною".

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Довідка. SCALP / Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.
  • У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
  • Bloomberg із посиланням на західного чиновника повідомило, що українські Збройні сили вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії.
Теги:
Новини
Світ
Україна
зброя
Військові новини
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
ракетний удар
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