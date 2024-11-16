Україна створила й випробовує 4 види нових ракет, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила 4 види нових ракет й наразі проводить випробування вітчизняної зброї
Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо.
"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі – морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - сказав президент.
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Він наголосив, що наразі українська армія є однією з потужніших у світі. А також ЗСУ отримали різні види зброї від партнерів.
- У суботу, 9 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський провів низку нарад щодо оборонної промисловості. Ключовою темою стало збільшення виробництва української зброї та боєприпасів.
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