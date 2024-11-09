Зеленський: цьогоріч Україна має перші 100 ракет власного виробництва

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

"В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину", - наголосив президент.

За словами Зеленського, цьогоріч Україна самостійно виробила понад 100 одиниць ракетного озброєння.

"Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати", - додав він.