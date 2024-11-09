Зеленський: цьогоріч Україна має перші 100 ракет власного виробництва
У суботу, 9 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський провів низку нарад щодо оборонної промисловості. Ключовою темою стало збільшення виробництва української зброї та боєприпасів
Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.
"В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину", - наголосив президент.
За словами Зеленського, цьогоріч Україна самостійно виробила понад 100 одиниць ракетного озброєння.
"Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати", - додав він.
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