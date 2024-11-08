Міноборони отримало перший патент на технологію виявлення ворожих FPV-дронів
Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію виявлення ворожих FPV-дронів під назвою "Вітряк М"
Про це повідомляє Міноборони.
Там зазначили, що цю розробку створили українські військові інженери Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР). Її вже впроваджують у війська, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.
""Вітряк М" - це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти FPV дрони противника. Його розробили військові - для військових. В умовах застосування противником все більшої кількості дронів-камікадзе різних типів, насиченість подібними засобами виявлення ворожих обʼєктів є принциповою для збільшення спроможностей ЗСУ", - розповів начальник ЦМТР Валерій Чуркін.
Він також зазначив, що пристрій вже кодифіковано і допущено до експлуатації в ЗСУ. За його словами, це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання.
У відомстві також зазначили, що патентування стало можливим завдяки новому відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року.
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