Міноборони отримало перший патент на технологію виявлення ворожих FPV-дронів

Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що цю розробку створили українські військові інженери Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР). Її вже впроваджують у війська, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.

""Вітряк М" - це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти FPV дрони противника. Його розробили військові - для військових. В умовах застосування противником все більшої кількості дронів-камікадзе різних типів, насиченість подібними засобами виявлення ворожих обʼєктів є принциповою для збільшення спроможностей ЗСУ", - розповів начальник ЦМТР Валерій Чуркін.

Він також зазначив, що пристрій вже кодифіковано і допущено до експлуатації в ЗСУ. За його словами, це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання.

У відомстві також зазначили, що патентування стало можливим завдяки новому відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року.