Українці розробляють ракету "Грім-2", якою можна буде ліквідувати Путіна, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

"Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", - наголосив Чернєв.

Це одноступенева твердопаливна ракета з боєголовкою вагою близько 500 кг, розроблена Дніпровським КБ "Південне". "Грім-2", що значно перевершує за можливостями ракети "Точка", розроблялась десять років, і її створення прискорилось після повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у серпні, попри труднощі, пов'язані з російськими обстрілами виробничих потужностей, перші ракети вже пройшли успішні випробування.

Завдяки "Грім-2" Україна отримує можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії без необхідності отримання дозволу від західних партнерів.

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Це дозволить Силам оборони бити по російських аеродромах, військово-промислових підприємствах та інфраструктурних об'єктах.

"Російський президент Володимир Путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, у відповідь на численні спроби Росії усунути Зеленського", - зазначили у виданні.

Однак, експерти зазначають, що хоча "Грім-2" значно посилює можливості України, вона не розв'яже головну проблему – суттєву перевагу Росії в живій силі. Попри значні втрати російської армії, нестача підготовлених українських військ залишається вирішальним фактором на полі бою.

"Річ не у тому, що Україна не повинна завдавати ударів по цілях в глибині Росії. Вона повинна. І з "Грім-2" вона може це робити. Але ці удари, хоч і надають сили українцям і ставлять у незручне становище росіян, не зможуть переломити хід війни", - йдеться у повідомленні.