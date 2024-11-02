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Головна Війна з Росією Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту

Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту

Катерина Ганжа
2 листопада, 2024 субота
14:03
Війна з Росією ракета Х-59

Україна працює над власними крилатими та балістичними ракетами, і вони можуть з'явитися у Сил оборони вже у 2025 році

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Про це повідомив директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він зазначив, що вже бачив льотні випробування вітчизняних ракет і "результати є".

"Скажу, що у цьому напрямі рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025-го", - розповів Олексій Петров. 

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Він також зазначив, що зараз в Україні розвивається власне, в тому числі приватне виробництво. Зокрема, йдеться про виготовлення 155-мм снарядів за стандартом НАТО, які можуть працювати на "досить вигідній дистанції для ведення боротьби із противником".

"Окрім того, українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152 мм, який летить за 30 км, украй необхідний, як і 122 мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися Силами оборони", - додав Петров.

  • Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. 
Теги:
Новини
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зброя
Військові новини
зброя для України
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