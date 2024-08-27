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Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва, - Зеленський

Ольга Бабишена
27 серпня, 2024 вiвторок
15:29
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 серпня, заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

Зміст

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Зеленський розповів, що Україна почала рух вперед в одному важливому питанні: виробництві вітчизняної зброї, зокрема, дронів, артилерії, снарядів та ракет. На думку президента, "якщо не зможемо тримати цей темп, Росія буде наздоганяти і будуть проблеми". 

"Ракети - високовартісна програма і треба вкладати в це гроші. На це грошей у нашому бюджеті наразі вже немає. Віддали все, що могли", - сказав Зеленський.

Водночас він оголосив, що відбулося позитивне випробування першої української балістичної ракети. Втім, він не розкрив деталей. 

"Думав, що рано про це говорити. Але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах", - зазначив Зеленський. 

  • 24 серпня Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Незалежності оголосив про появу нової української зброї. Україна вперше вдарила по Росії своєю новою ракетою "Паляниця". 
Теги:
Україна
Росія
зброя
Володимир Зеленський
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