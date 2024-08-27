Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва, - Зеленський

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Зеленський розповів, що Україна почала рух вперед в одному важливому питанні: виробництві вітчизняної зброї, зокрема, дронів, артилерії, снарядів та ракет. На думку президента, "якщо не зможемо тримати цей темп, Росія буде наздоганяти і будуть проблеми".

"Ракети - високовартісна програма і треба вкладати в це гроші. На це грошей у нашому бюджеті наразі вже немає. Віддали все, що могли", - сказав Зеленський.

Водночас він оголосив, що відбулося позитивне випробування першої української балістичної ракети. Втім, він не розкрив деталей.

"Думав, що рано про це говорити. Але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах", - зазначив Зеленський.