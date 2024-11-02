Бельгійська компанія Thales підписала меморандум про оборонну співпрацю з Україною
Бельгійська компанія Thales підписала меморандум про співпрацю з оборонним підприємством України. Зокрема, домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії російським БПЛА
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
"Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет", - підкреслив посадовець.
За словами Сметаніна, співробітництво з бельгійською компанією підсилить український оборонно-промисловий комплекс та захист критичної інфраструктури від російських дронів.
"Дякую THALES за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності нашої держави. Продовжуємо будувати арсенал вільного світу разом!", - додав міністр.
- Також у вересні меморандум про співпрацю у сфері оборони було підписано між Литвою та Україною. Зокрема, Київ отримав 10 млн євро від Вільнюса на підтримку далекобійних можливостей.
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