Бельгійська компанія Thales підписала меморандум про оборонну співпрацю з Україною

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет", - підкреслив посадовець.



За словами Сметаніна, співробітництво з бельгійською компанією підсилить український оборонно-промисловий комплекс та захист критичної інфраструктури від російських дронів.

"Дякую THALES за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності нашої держави. Продовжуємо будувати арсенал вільного світу разом!", - додав міністр.