Україна отримає 10 млн євро від Литви на підтримку далекобійних можливостей

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в соцмережі X.

Як зазначив Науседа, меморандум між країнами було підписано на оборонно-промисловому форумі у Києві.

"У Києві відкрили оборонно-промисловий форум, на якому було підписано меморандум про співпрацю у сфері оборони Литви та України. Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою", - зазначив Науседа.

Президент Литви також додав, що об'єднані зусилля приведуть до перемоги України.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Литва надасть 10 мільйонів євро для фінансування далекобійних можливостей України. Зокрема, йдеться про ракети-дрони «Паляниця», передає Суспільне.

Зазначається, що країна вже виділила 2% від власного ВВП і прагне продовжити підтримку на рівні 0.25% ВВП щорічно.