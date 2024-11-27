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"Загрожують безпеці країн ЄС": Сибіга закликав обмежити видачу шенгенських віз росіянам

Світлана Кравченко
27 листопада, 2024 середа
08:57
Світ Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн-членів Європейського Союзу із закликом обмежити видачу шенгенських віз громадянам Росії

Зміст

Про це він заявив під час переговорів у Варшаві з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Зокрема, Сибіга назвав неприпустимою ситуацію, в якій європейські країни досі видають російським громадянам сотні тисяч шенгенських віз на рік. 

За його словами, росіяни в Європі є загрозою для безпеки ЄС. Міністр закликав обмежити видачу віз громадянам РФ.

Також під час перемовин глава МЗС порушив питання передачі Україні польських МіГів та зазначив, що Україна веде переговори із союзниками по НАТО, спрямовані на підтримку захисту польського неба і східних кордонів Альянсу.

До того ж дипломати обговорили складні питання історичного минулого. Голова МЗС України відзначив прогрес у процесі обговорення.

"Наразі в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури двох країн працюємо над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями. Ми маємо прогрес на цьому шляху і це відображено в нашій сьогоднішній спільній заяві", – наголосив Сибіга.

  • Крім того, під час головування Польщі в Раді Європейського Союзу Україна очікує на відкриття переговорів щодо перших двох розділів про членство в ЄС, а також на затвердження 15-го пакету санкцій проти РФ. Глава польського МЗС Радослав Сікорський запевнив, що Варшава підтримуватиме Київ.
     
Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
Європа
МЗС
МЗС України
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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