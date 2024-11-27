"Загрожують безпеці країн ЄС": Сибіга закликав обмежити видачу шенгенських віз росіянам

Про це він заявив під час переговорів у Варшаві з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Зокрема, Сибіга назвав неприпустимою ситуацію, в якій європейські країни досі видають російським громадянам сотні тисяч шенгенських віз на рік.

За його словами, росіяни в Європі є загрозою для безпеки ЄС. Міністр закликав обмежити видачу віз громадянам РФ.

Також під час перемовин глава МЗС порушив питання передачі Україні польських МіГів та зазначив, що Україна веде переговори із союзниками по НАТО, спрямовані на підтримку захисту польського неба і східних кордонів Альянсу.

До того ж дипломати обговорили складні питання історичного минулого. Голова МЗС України відзначив прогрес у процесі обговорення.

"Наразі в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури двох країн працюємо над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями. Ми маємо прогрес на цьому шляху і це відображено в нашій сьогоднішній спільній заяві", – наголосив Сибіга.