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РФ використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй в обмін на газ, - Схеми

Увесь Лесь
27 листопада, 2024 середа
00:46
Війна з Росією

Російська армія використовує щонайменше 6 стратегічних бломбардувальників Ту-160, які Україна передала їй у 1999 році як розрахунок за спожитий газ

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Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Схеми".

Журналісти проаналізували дані з міжнародних авіареєстрів, серійні номери літаків, зазначені в угоді про їхню передачу Росії, та співставили інформацію з номерами бомбардувальників, зафіксованими Головним управлінням розвідки.

Також розслідувачі знайшли відео та фото з колишніми українськими бомбардувальниками у відкритих джерелах: сюжетах російського телебачення, публікаціях і соцмережах.

Крім того, журналісти з'ясували особи російських льотчиків, призначених керувати переданими Україною бомбардувальниками. За даними Схем, це пілоти, яких українська розвідка вважає причетними до масованих ракетних ударів по Україні.

Загалом "Схеми" встановили 10 стратегічних літаків, переданих Україною Росії - сім Ту-160 і три Ту-95МС. Росіяни дали літакам нові назви: Ту-160 назвали "Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"), "Василь Сенько" ("11"), "Олександр Новиков" ("12"), "Володимир Судець" ("15"), "Олексій Плохов" ("16"), "Андрій Туполев" ("18"), "Ігор Сікорський" ("22"), а Ту-95МС - "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ".

З цих літаків щонайменше шість Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії.

Загалом у міжурядовій угоді кабмінв Валерія Пустовойтенка та Володимира Путіна йшлося про передачу 8 важких бомбардувальників Ту-160, трьох Ту-95МС і 575 крилатих ракет Х-55.

На тлі літака, який в Росії отримав назву "Микола Кузнецов", давав інтерв'ю командувач дальньої авіації Росії Сергій Кобилаш. У 2024 році Україна заочно оголосила йому підозру за командування ударом по "Охматдиту".

Інший російський пілот - Олег Скитський, який керував літаком "Василь Сенько". За даними Схем, Скитський, - військовослужбовець 22-ї авіадивізії, яку ГУР вважає відповідальною за численні жертви та руйнування в Україні внаслідок ракетних ударів. Раніше Схеми ідентифікували його як командира 121-го авіаполку важких бомбардувальників у складі цієї дивізії. Він імовірно керував атакою на Київ 28 квітня 2022 року, коли внаслідок влучання ракети в будино загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

Ще один росіянин - Олексій Печкарьов - ідентифікований як командир літака Ту-95МС "Ізборськ". Він керує відділенням бойової підготовки 22-ї авіадивізії, а влітку 2022 року на акції у підтримку вторгнення в Україну розповідав, що російські вояки "на суходолі та в повітрі трощать відроджений нацизм".

За даними журналістів, за передачу цих літаків, а також 575 крилатих ракет Х-55 Росія списала Україні газові борги на $275 млн. При цьому розслідувачі наголосили, що літаки та ракети передали без погодження Верховної Ради, а вартість озброєння занизили у 10 разів - такий висновок зробила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розкрадання в ЗСУ та підриву обороноздатності держави у 2004-2017 роки.

Коментар другого президента України Леоніда Кучми

При цьому Схеми отримали коментар другого президента України Леоніди Кучми, який заявив, що якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це не дуже допомогло би захиститися від РФ.

"Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах. Стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України і вона точно не вписувалася в український масштаб. В нас не було полігонів для випробувань ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності - адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору", - написав Кучма.

  • Раніше, у серпні 2023 року, журналісти "Схем" заявили, що російська армія обстрілює українські міста крилатими ракетами Х-55, які Україна віддала Росії у 1999 році за газові борги.
Теги:
Новини
Україна
газ
зброя
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