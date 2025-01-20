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Японський волонтер Цучіко, який допомагає Харкову, прагне отримати реєстрацію в Україні: Терехов пообіцяв продовження дозволу

Марія Науменко
20 січня, 2025 понедiлок
14:09
Суспільство Японський волонтер Цучіко

Міграційна служба України продовжила дозвіл на перебування в країні японському волонтеру Фумінорі Цучіко, відомому своєю благодійною діяльністю на користь Харкова

Зміст

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Раніше Фумінорі висловлював занепокоєння щодо можливої втрати права на законне перебування в Україні через труднощі з оформленням документів.

Терехов підтвердив, що ситуацію з дозволом на проживання Фумінорі буде вирішено. 

"Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити - дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено", - зазначив міський голова. 

Питання щодо посвідки на проживання, за його словами, будуть узгоджені найближчим часом.

"Зі свого боку, можу сказати, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста. Тож я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжувати свою шляхетну справу", — зазначив Терехов.

Довідково: Фумінорі Цучіко переїхав до Харкова на початку повномасштабного вторгнення і спочатку жив у метро. Продавши свій будинок у Токіо, він відкрив перше кафе FuMi Caffe у 2023 році, яке безкоштовно годує місцевих мешканців. У листопаді 2024 року з’явилося його друге кафе. За свою діяльність він був нагороджений президентом Володимиром Зеленським титулом "Національна легенда України".

  • Верховна Рада в середу, 8 січня, ухвалила в цілому законопроєкт №11159 про закріплення права волонтерів на визнання компетентностей.
Теги:
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Україна
Харків
Японія
волонтери
Війна з Росією
Харківщина
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