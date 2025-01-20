Японський волонтер Цучіко, який допомагає Харкову, прагне отримати реєстрацію в Україні: Терехов пообіцяв продовження дозволу

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Раніше Фумінорі висловлював занепокоєння щодо можливої втрати права на законне перебування в Україні через труднощі з оформленням документів.

Терехов підтвердив, що ситуацію з дозволом на проживання Фумінорі буде вирішено.

"Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити - дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено", - зазначив міський голова.

Питання щодо посвідки на проживання, за його словами, будуть узгоджені найближчим часом.

"Зі свого боку, можу сказати, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста. Тож я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжувати свою шляхетну справу", — зазначив Терехов.

Довідково: Фумінорі Цучіко переїхав до Харкова на початку повномасштабного вторгнення і спочатку жив у метро. Продавши свій будинок у Токіо, він відкрив перше кафе FuMi Caffe у 2023 році, яке безкоштовно годує місцевих мешканців. У листопаді 2024 року з’явилося його друге кафе. За свою діяльність він був нагороджений президентом Володимиром Зеленським титулом "Національна легенда України".