Як отримати від ТЦК два місяці на збори: пояснює адвокат Филипець

Про це військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець розповів в етері Еспресо.

За його словами, "якщо особа добровільно з'являється в ТЦК, вона отримає два місяці для закриття своїх поточних господарських, бізнесових чи просто сімейних справ". "Це визначено зараз постановою Кабміну", - заявив адвокат.

Читайте також: Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації

Натомість в протилежних випадках, як наголосив Филипець, можливості спокійно зібратися може не виявитися.

"А от для тих, кого доставлили просто з вулиці, - мобілізація триває дуже швидко. Дуже багато людей на практиці цей момент вже побачили. Тому за таких умов і немає часу людині зустрітися з рідними, зібрати якісь речі і так далі", - пояснив юрист.

Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за цим посиланням.