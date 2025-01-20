Як отримати від ТЦК два місяці на збори: пояснює адвокат Филипець
З точки зору чинного законодавства щодо порядку мобілізації військовозобов'язаних, є різниця між тим, коли людину мобілізують примусово, й тим, коли вона приходить до ТЦК самостійно
Про це військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець розповів в етері Еспресо.
За його словами, "якщо особа добровільно з'являється в ТЦК, вона отримає два місяці для закриття своїх поточних господарських, бізнесових чи просто сімейних справ". "Це визначено зараз постановою Кабміну", - заявив адвокат.
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Натомість в протилежних випадках, як наголосив Филипець, можливості спокійно зібратися може не виявитися.
"А от для тих, кого доставлили просто з вулиці, - мобілізація триває дуже швидко. Дуже багато людей на практиці цей момент вже побачили. Тому за таких умов і немає часу людині зустрітися з рідними, зібрати якісь речі і так далі", - пояснив юрист.
Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за цим посиланням.
- Нагадаємо, наявність відстрочки або бронювання не звільняє від обов'язку прибути до ТЦК за повісткою.
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