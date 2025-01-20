Росіяни вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджений обʼєкт інфраструктури
Російська армія в понеділок, 20 січня, завдала ракетного удару по Шосткинській громаді в Сумській області. За попередніми даними, постраждалих немає
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Внаслідок удару ворога в громаді пошкоджено обʼєкт інфраструктури та, як уточнив міський голова Шостки Микола Нога Суспільному, чотири багатоповерхові будинки.
"Сьогодні, 20 січня ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді. Попередньо, люди не постраждали.Пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, об'єкт інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки ворожої атаки уточнюють", - поінформували в ОВА.
- У неділю, 12 січня, російські окупанти атакували безпілотником рейсовий автобус на Сумщині, внаслідок чого дві жінки були поранені.
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