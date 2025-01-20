Ф'юрі пішов з боксу, а прихильник України Двалішвілі побив росіянина в UFC. Головні новини світового спорту за тиждень

Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

13 січня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив , що завершує боксерську кар'єру.

"Я б хотів оголосити про завершення карʼєри. Дякую, це було вибухово! Дякую всім, хто допомагав на цьому шляху! До зустрічі по той бік", – сказав Фʼюрі.

36-річний британський важковаговик ухвалив таке рішення після двох поспіль поразок від Олександра Усика. У травні 2024 року він програв українцю роздільним рішенням суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. У грудні Ф'юрі поступився Усику в реванші одностайним рішенням та не зміг відібрати у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч), фото: Getty Images

Тайсон Ф'юрі у листопаді 2015 року відібрав чемпіонські пояси IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO та WBA в українця Володимира Кличка. Проте британець через проблеми із забороненими препаратами був вимушений відмовитися від титулів та повернувся на ринг лише у 2018 році.

Вдруге чемпіоном світу він став у лютому 2020 року, коли нокаутував у реванші американця Деонтея Вайлдера та заволодів поясом WBC (перший бій між боксерами завершився внічию, а в третьому також достроково переміг британець). Ф'юрі утримував титул до травня 2024 року, поки не зустрівся з Усиком.

Загалом на рахунку британця 34 перемоги (24 нокаутом), 1 нічия та 2 поразки.

Двалішвілі переміг Нурмагомедова та захистив титул UFC

Мераб Двалішвілі та Умар Нурмагомедов (ліворуч), фото: Getty Images

У суботу, 18 січня, в Інглвуді (США) відбувся турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 311. У головному поєдинку вечора володар титулу в надлегкій вазі (до 61,2 кг) грузин Мераб Двалішвілі зустрічався з росіянином Умаром Нурмагомедовим.

Після рівних двох раундів боєць з Грузії перехопив ініціативу та повністю домінував в октагоні. За підсумками п'яти раундів судді одностайно віддали йому перемогу - 49:46, 49:46, 48:47.

34-річний Двалішвілі довів свою переможну серію до 12 боїв. Загалом він виграв 19 поєдинків та зазнав чотирьох поразок. 29-річний Нурмагомедов програв вперше в кар'єрі. До цього він здобув 18 перемог.

Мераб Двалішвілі отримав за бій $500 тис. його суперник - $100 тис. окремо бійці отримали по $50 тис. бонусів.

Двалішвілі відомий завдяки підтримці України. Зокрема, у березні 2023 року після перемоги над росіянином Петром Яном він вигукнув "Слава Україні!" та закликав зупинити війну.

Роналду домовився про новий контракт на 200 млн євро з "Аль-Насром"

Кріштіану Роналду, фото: Getty Images

14 січня стало відомо, що португальський футболіст Кріштіану Роналду погодився продовжити контракт з "Аль-Насром" із Саудівської Аравії.

За інформацією португальського видання A Bola, Роналду отримуватиме таку ж зарплату, як і зараз - 200 млн євро на рік. Він продовжить контракт з "Аль-Насром" до 2026 року.

Чинна угода португальця з клубом розрахована до літа 2025 року. За продовження контракту керівництво "Аль-Насра" пообіцяло Роналду посилити склад - це один з ключових аргументів, який вплинув на рішення щодо майбутнього 39-річного португальця.

Кріштіану Роналду виступає за "Аль-Наср" з початку 2023 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 17 голів і 3 асисти в 21 матчі у всіх турнірах.

Йоганнес Бьо заявив, що йде з біатлону

Йоганнес Бьо, фото: Getty Images

18 січня найкращий біатлоніст світу Йоганнес Бьо несподівано оголосив про завершення кар'єри.

"Вже 13 років я є частиною найкращої збірної світу. Останні шість сезонів я поєднував спорт із сімейним життям. Це було дивовижно, але й складно. Тепер відчуваю, що настав час надати пріоритети сім'ї. Я все ще люблю змагатися, але змагальних днів мало порівняно з усіма іншими днями. Давайте насолоджуватися останніми гонками разом", - написав Бьо. Пізніше під час пресконференції він не зміг стримати сліз.

Рішення норвежця стало несподіваним через те, що йому лише 31 рік. До того ж він вирішив піти за рік до Олімпійських ігор.

Йоганнес Бьо є одним з найтитулованіших біатлоністів у історії. Норвежець є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном та 20-разовим чемпіоном світу. Також він здобув 88 особистих перемог на етапах Кубка світу та поступається за цим показником лише своєму співвітчизнику - Уле Ейнару Бьорндалену, який виграв 95 золотих медалей. Бьо є п'ятиразовим переможцем загального заліку Кубка світу. Він має гарні шанси здобути шостий Великий Кришталевий глобус. Наразі він з 772 очками лідирує у КС. Другим йде інший норвежець - Стурла Легрейд, в якого 689 балів. У разі ще однієї перемоги Йоганнес Бьо наздожене Бьорндалена, в якого шість перемог у загальному заліку.

Тедеско звільнили з посади головного тренера збірної Бельгії

Доменіко Тедеско, фото: Getty Images

17 січня Доменіко Тедеско звільнили з посади головного тренера збірної Бельгії, з якою Україна зустрінеться у плей-офф Ліги націй. У KBVB (Королівській бельгійській футбольній асоціації) пояснили, що ухвалили рішення розірвати контракт з Тедеско після ретельної оцінки результатів команди. Наразі тривають пошуки нового головного тренера. Він має вивести Бельгію на матчі плей-офф за право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй з Україною, які відбудуться 20 та 23 березня.

39-річний Доменіко Тедеско очолював збірну Бельгії з 2023 року та вивів її до 1/8 фіналу Євро-2024. Також німецький тренер працював з"Шальке", "Лейпцигом" та російським "Спартаком".