Ф'юрі пішов з боксу, а прихильник України Двалішвілі побив росіянина в UFC. Головні новини світового спорту за тиждень
Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, а грузинський боєць змішаних єдиноборств Мераб Двалішвілі переміг росіянина Умара Нурмагомедова та захистив титул UFC
Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри
13 січня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що завершує боксерську кар'єру.
"Я б хотів оголосити про завершення карʼєри. Дякую, це було вибухово! Дякую всім, хто допомагав на цьому шляху! До зустрічі по той бік", – сказав Фʼюрі.
36-річний британський важковаговик ухвалив таке рішення після двох поспіль поразок від Олександра Усика. У травні 2024 року він програв українцю роздільним рішенням суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. У грудні Ф'юрі поступився Усику в реванші одностайним рішенням та не зміг відібрати у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч), фото: Getty Images
Тайсон Ф'юрі у листопаді 2015 року відібрав чемпіонські пояси IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO та WBA в українця Володимира Кличка. Проте британець через проблеми із забороненими препаратами був вимушений відмовитися від титулів та повернувся на ринг лише у 2018 році.
Вдруге чемпіоном світу він став у лютому 2020 року, коли нокаутував у реванші американця Деонтея Вайлдера та заволодів поясом WBC (перший бій між боксерами завершився внічию, а в третьому також достроково переміг британець). Ф'юрі утримував титул до травня 2024 року, поки не зустрівся з Усиком.
Загалом на рахунку британця 34 перемоги (24 нокаутом), 1 нічия та 2 поразки.
Двалішвілі переміг Нурмагомедова та захистив титул UFC
Мераб Двалішвілі та Умар Нурмагомедов (ліворуч), фото: Getty Images
У суботу, 18 січня, в Інглвуді (США) відбувся турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 311. У головному поєдинку вечора володар титулу в надлегкій вазі (до 61,2 кг) грузин Мераб Двалішвілі зустрічався з росіянином Умаром Нурмагомедовим.
Після рівних двох раундів боєць з Грузії перехопив ініціативу та повністю домінував в октагоні. За підсумками п'яти раундів судді одностайно віддали йому перемогу - 49:46, 49:46, 48:47.
34-річний Двалішвілі довів свою переможну серію до 12 боїв. Загалом він виграв 19 поєдинків та зазнав чотирьох поразок. 29-річний Нурмагомедов програв вперше в кар'єрі. До цього він здобув 18 перемог.
Мераб Двалішвілі отримав за бій $500 тис. його суперник - $100 тис. окремо бійці отримали по $50 тис. бонусів.
Двалішвілі відомий завдяки підтримці України. Зокрема, у березні 2023 року після перемоги над росіянином Петром Яном він вигукнув "Слава Україні!" та закликав зупинити війну.
Роналду домовився про новий контракт на 200 млн євро з "Аль-Насром"
Кріштіану Роналду, фото: Getty Images
14 січня стало відомо, що португальський футболіст Кріштіану Роналду погодився продовжити контракт з "Аль-Насром" із Саудівської Аравії.
За інформацією португальського видання A Bola, Роналду отримуватиме таку ж зарплату, як і зараз - 200 млн євро на рік. Він продовжить контракт з "Аль-Насром" до 2026 року.
Чинна угода португальця з клубом розрахована до літа 2025 року. За продовження контракту керівництво "Аль-Насра" пообіцяло Роналду посилити склад - це один з ключових аргументів, який вплинув на рішення щодо майбутнього 39-річного португальця.
Кріштіану Роналду виступає за "Аль-Наср" з початку 2023 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 17 голів і 3 асисти в 21 матчі у всіх турнірах.
Йоганнес Бьо заявив, що йде з біатлону
Йоганнес Бьо, фото: Getty Images
18 січня найкращий біатлоніст світу Йоганнес Бьо несподівано оголосив про завершення кар'єри.
"Вже 13 років я є частиною найкращої збірної світу. Останні шість сезонів я поєднував спорт із сімейним життям. Це було дивовижно, але й складно. Тепер відчуваю, що настав час надати пріоритети сім'ї. Я все ще люблю змагатися, але змагальних днів мало порівняно з усіма іншими днями. Давайте насолоджуватися останніми гонками разом", - написав Бьо. Пізніше під час пресконференції він не зміг стримати сліз.
Рішення норвежця стало несподіваним через те, що йому лише 31 рік. До того ж він вирішив піти за рік до Олімпійських ігор.
Йоганнес Бьо є одним з найтитулованіших біатлоністів у історії. Норвежець є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном та 20-разовим чемпіоном світу. Також він здобув 88 особистих перемог на етапах Кубка світу та поступається за цим показником лише своєму співвітчизнику - Уле Ейнару Бьорндалену, який виграв 95 золотих медалей. Бьо є п'ятиразовим переможцем загального заліку Кубка світу. Він має гарні шанси здобути шостий Великий Кришталевий глобус. Наразі він з 772 очками лідирує у КС. Другим йде інший норвежець - Стурла Легрейд, в якого 689 балів. У разі ще однієї перемоги Йоганнес Бьо наздожене Бьорндалена, в якого шість перемог у загальному заліку.
Тедеско звільнили з посади головного тренера збірної Бельгії
Доменіко Тедеско, фото: Getty Images
17 січня Доменіко Тедеско звільнили з посади головного тренера збірної Бельгії, з якою Україна зустрінеться у плей-офф Ліги націй. У KBVB (Королівській бельгійській футбольній асоціації) пояснили, що ухвалили рішення розірвати контракт з Тедеско після ретельної оцінки результатів команди. Наразі тривають пошуки нового головного тренера. Він має вивести Бельгію на матчі плей-офф за право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй з Україною, які відбудуться 20 та 23 березня.
39-річний Доменіко Тедеско очолював збірну Бельгії з 2023 року та вивів її до 1/8 фіналу Євро-2024. Також німецький тренер працював з"Шальке", "Лейпцигом" та російським "Спартаком".
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