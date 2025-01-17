Збірна Бельгії перед грою з Україною звільнила головного тренера
Доменіко Тедеско звільнили з посади головного тренера збірної Бельгії, з якою Україна зустрінеться у плей-офф Ліги націй
Про це повідомляє Королівська бельгійська футбольна асоціація.
У KBVB пояснили, що ухвалили рішення розірвати контракт з Тедеско після ретельної оцінки результатів команди. Наразі тривають пошуки нового головного тренера. Він має вивести Бельгію на матчі плей-офф за право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй з Україною, які відбудуться 20 та 23 березня.
39-річний Доменіко Тедеско очолював збірну Бельгії з 2023 року та вивів її до 1/8 фіналу Євро-2024. Також німецький тренер працював з"Шальке", "Лейпцигом" та російським "Спартаком".
- 22 листопада 2024 року в Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф раунду Ліги націй, за підсумками якого суперником збірної України стала Бельгія.
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