Збірна Бельгії перед грою з Україною звільнила головного тренера

Про це повідомляє Королівська бельгійська футбольна асоціація.

У KBVB пояснили, що ухвалили рішення розірвати контракт з Тедеско після ретельної оцінки результатів команди. Наразі тривають пошуки нового головного тренера. Він має вивести Бельгію на матчі плей-офф за право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй з Україною, які відбудуться 20 та 23 березня.

39-річний Доменіко Тедеско очолював збірну Бельгії з 2023 року та вивів її до 1/8 фіналу Євро-2024. Також німецький тренер працював з"Шальке", "Лейпцигом" та російським "Спартаком".