РФ змінює технічні характеристики дронів та їхні маршрути, - ОТУ "Сіверськ"

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ Вадим Мисник в етері телемарафону.

"Змінюються і технічні характеристики застосованих безпілотників, їх (дрони, - ред.) постійно вдосконалює ворог, і ми також вдосконалюємо засоби протидії радіоелектронної боротьби", - розповів він.

Мисник зазначив, що окупанти змінюють маршрути запуску дронів, зокрема з території Брянської та Курської областей.

"Також ворог змінює маршрути запуску. Вони стратегічно визначені, перш за все з території Курської області. Також з території Брянської області фіксувалися запуски. Вони змінюють висоту, маршрути", - пояснив речник.

Мисник наголосив: мобільно-вогневі групи та інші засоби Сил оборони завдають максимального ураження ворожим БПЛА.