РФ змінює технічні характеристики дронів та їхні маршрути, - ОТУ "Сіверськ"
Російські війська змінюють маршрути й технічні характеристики безпілотників у зоні відповідальності ОТУ "Сіверськ"
Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ Вадим Мисник в етері телемарафону.
"Змінюються і технічні характеристики застосованих безпілотників, їх (дрони, - ред.) постійно вдосконалює ворог, і ми також вдосконалюємо засоби протидії радіоелектронної боротьби", - розповів він.
Мисник зазначив, що окупанти змінюють маршрути запуску дронів, зокрема з території Брянської та Курської областей.
"Також ворог змінює маршрути запуску. Вони стратегічно визначені, перш за все з території Курської області. Також з території Брянської області фіксувалися запуски. Вони змінюють висоту, маршрути", - пояснив речник.
Мисник наголосив: мобільно-вогневі групи та інші засоби Сил оборони завдають максимального ураження ворожим БПЛА.
- 16 січня в ОТУ "Харків" повідомляли, що російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на територію Вовчанського агрегатного заводу. Сили оборони утримують позиції.
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