Російські ДРГ постійно намагаються проникнути на територію Вовчанського агрегатного заводу, - ОТУ "Харків"
Ворожі диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на територію Вовчанського агрегатного заводу. Сил оборони утримують позиції
Про це повідомляє речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов, передає "Київ24".
За словами речника, окупанти постійно намагаються здійснювати тиск на Вовчанському напрямку, проте їм дуже важко просунутись та забезпечити всю логістику.
Крім цього, фіксується використання росіянами північнокорейських снарядів, але вони неякісні та можуть шкодити самим окупантам: "Вони застосовують стандартні 152-мм північнокорейські снаряди, але ця якість снарядів є вкрай низькою".
Натомість Сили оборони продовжують тримати оборону попри постійні обстріли.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що загарбники намагаються просочитися через річку Оскіл, використовуючи човни.
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