Російські ДРГ постійно намагаються проникнути на територію Вовчанського агрегатного заводу, - ОТУ "Харків"

Про це повідомляє речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов, передає "Київ24".

За словами речника, окупанти постійно намагаються здійснювати тиск на Вовчанському напрямку, проте їм дуже важко просунутись та забезпечити всю логістику.

Крім цього, фіксується використання росіянами північнокорейських снарядів, але вони неякісні та можуть шкодити самим окупантам: "Вони застосовують стандартні 152-мм північнокорейські снаряди, але ця якість снарядів є вкрай низькою".

Натомість Сили оборони продовжують тримати оборону попри постійні обстріли.