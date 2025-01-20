Адвокат Филипець: деякі юристи своїми висловлюваннями шкодять обороноздатності держави
На думку кандидата юридичних наук, військового адвоката Євгена Филипця, непрофесійні оцінки окремих правників на тему мобілізації, які лунають у публічному просторі, можуть підривати обороноздатність України
Про це він сказав у розмові з журналісткою Мартою Оліярник в етері Еспресо.
"У мене тут позиція дещо державницька: ми маємо все ж таки аналізувати й обов'язки громадян, а не лише їхні права, як зараз модно в соціальних мережах хайпувати. З мого аналізу соцмереж, багато адвокатів в Україні зараз просто підривають обороноздатність держави, тому що несуть такі нісенітниці, вводять людей в оману та створюють такі суспільні настрої, що це недопустимо", - зазначив Филипець.
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Зокрема, це стосується тих ситуацій, коли військовозобов'язаний громадянин має право на відстрочку чи бронювання з тих чи інших законних підстав. "Тому я завжди кажу: якщо є повістка, ви маєте з'явитися з тими документами, які підтверджують вашу відстрочку чи бронювання, і повертаєтесь додому", - пояснив правник.
Якщо хтось почувається невпевнено, додав Филипець, може узяти з собою адвоката. Верховенство права, наголосив він, попри воєнний стан в Україні є, та й самі ТЦК та СП дедалі більше та частіше прагнуть діяти у правовому полі.
Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за цим посиланням.
- У грудні 2024 року в Генштабі заявили, що з 1 жовтня понад 2 тис. добровольців долучилися до Сил оборони без участі ТЦК.
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