Адвокат Филипець: деякі юристи своїми висловлюваннями шкодять обороноздатності держави

Про це він сказав у розмові з журналісткою Мартою Оліярник в етері Еспресо.

"У мене тут позиція дещо державницька: ми маємо все ж таки аналізувати й обов'язки громадян, а не лише їхні права, як зараз модно в соціальних мережах хайпувати. З мого аналізу соцмереж, багато адвокатів в Україні зараз просто підривають обороноздатність держави, тому що несуть такі нісенітниці, вводять людей в оману та створюють такі суспільні настрої, що це недопустимо", - зазначив Филипець.

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Зокрема, це стосується тих ситуацій, коли військовозобов'язаний громадянин має право на відстрочку чи бронювання з тих чи інших законних підстав. "Тому я завжди кажу: якщо є повістка, ви маєте з'явитися з тими документами, які підтверджують вашу відстрочку чи бронювання, і повертаєтесь додому", - пояснив правник.

Якщо хтось почувається невпевнено, додав Филипець, може узяти з собою адвоката. Верховенство права, наголосив він, попри воєнний стан в Україні є, та й самі ТЦК та СП дедалі більше та частіше прагнуть діяти у правовому полі.

Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за цим посиланням.