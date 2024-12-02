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Головна Війна з Росією У Генштабі заявили, що з 1 жовтня понад 2 тис. добровольців долучилися до Сил оборони без участі ТЦК

У Генштабі заявили, що з 1 жовтня понад 2 тис. добровольців долучилися до Сил оборони без участі ТЦК

Юлія Юліна
2 грудня, 2024 понедiлок
16:28
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Понад 2 тис. добровольців із 1 жовтня призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК: 700 людей у жовтні та більш ніж 1300 – у листопаді

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Про це Укрінформу сказав начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач.

Так, 1 жовтня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів і військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити, під час мобілізації без участі ТЦК і СП.

За словами Горбача, з 1 жовтня такою можливістю скористалися понад 2 тис. осіб, причому 700 людей у жовтні й понад 1300 – у листопаді.

"Система рекрутингу продовжує розвиватися. З ініціативи Генерального штабу впроваджуються механізми, що створюють більше можливостей для громадян, які виявляють добровільне бажання проходити військову службу під час мобілізації, зокрема у їхньому власному виборі військової частини

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ також розповів, що нині в межах військової системи рекрутингу в ЗСУ функціонують п’ять центрів, зокрема в Сухопутних і Десантно-штурмових військах, Військо-морських силах, Силах територіальної оборони та Силах спеціальних операцій.

"У найближчих планах – створення ще одного центру рекрутингу в Силах безпілотних систем. Триває активна робота з формування до кінця 2024 року штатних підрозділів із рекрутингу на рівні бойових бригад. Ідеться про створення окремих груп рекрутерів від трьох до семи осіб у кожному такому підрозділі залежно від його чисельного складу", – повідомив Горбач.

Водночас посадовець назвав мобілізацію найбільш ефективним на сьогодні способом поповнення лав Сил оборони.

  • 6 вересня народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Еспресо висловив думку, що система ТЦК має бути кардинально реформована, а військові не мають проходити службу в цій структурі.
  • Нардепка від "Слуги Народу" Юлія Яцик заявила, що 12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної Ради з захисту прав військовослужбовців, до якої вона входить, подала звіт, у якому пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри. Коментуючи цю заяву, член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Олександр Федієнко висловив переконання, що реформування ТЦК неможливе.
  • 18 листопада стало відомо, що в Міноборони України планують перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у взятті військовозобов'язаних на облік.
  • 26 листопада член оборонного комітету ВР Федір Веніславський розкритикував пропозицію замінити ТЦК альтернативними формами залучення громадян до ЗСУ. На його думку, територіальні центри комплектації забезпечують до 98% виконання мобілізаційних заходів.
Теги:
Новини
Україна
мобілізація
Воєнний стан
ТЦК
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