У Генштабі заявили, що з 1 жовтня понад 2 тис. добровольців долучилися до Сил оборони без участі ТЦК
Понад 2 тис. добровольців із 1 жовтня призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК: 700 людей у жовтні та більш ніж 1300 – у листопаді
Про це Укрінформу сказав начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач.
Так, 1 жовтня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів і військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити, під час мобілізації без участі ТЦК і СП.
За словами Горбача, з 1 жовтня такою можливістю скористалися понад 2 тис. осіб, причому 700 людей у жовтні й понад 1300 – у листопаді.
"Система рекрутингу продовжує розвиватися. З ініціативи Генерального штабу впроваджуються механізми, що створюють більше можливостей для громадян, які виявляють добровільне бажання проходити військову службу під час мобілізації, зокрема у їхньому власному виборі військової частини
Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ також розповів, що нині в межах військової системи рекрутингу в ЗСУ функціонують п’ять центрів, зокрема в Сухопутних і Десантно-штурмових військах, Військо-морських силах, Силах територіальної оборони та Силах спеціальних операцій.
"У найближчих планах – створення ще одного центру рекрутингу в Силах безпілотних систем. Триває активна робота з формування до кінця 2024 року штатних підрозділів із рекрутингу на рівні бойових бригад. Ідеться про створення окремих груп рекрутерів від трьох до семи осіб у кожному такому підрозділі залежно від його чисельного складу", – повідомив Горбач.
Водночас посадовець назвав мобілізацію найбільш ефективним на сьогодні способом поповнення лав Сил оборони.
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