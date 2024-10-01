Військові частини відтепер можуть напряму мобілізувати добровольців

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Так, військовозобов'язані та резервісти-добровольці відтепер можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Командири військових частин отримують повноваження видавати направлення на ВЛК для визначення придатності до служби та комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

У Міноборони додали, що перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генштаб ЗСУ.

"Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, - проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони", - прокоментував міністр оборони Рустем Умєров.