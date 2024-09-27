Сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+: Міноборони назвало терміни запуску
У жовтні цього року Міністерство оборони України запустить сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+
Про це повідомляє Міноборони.
Як зазначають у відомстві, новий сервіс рекрутингу в Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням. Доступними будуть як бойові, так і небойові позиції.
Спершу користувачам необхідно буде заповнити анкету, на основі якої система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та публікації у ЗМІ.
Особливістю сервісу в Міноборони називають зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи - інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.
"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+, крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби - один з важливих кроків, які ми робимо для цього", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- У столиці відкрили другий центр рекрутингу української армії. Інформаційно-консультаційний хаб розташувався в приміщенні Дніпровської РВА.
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