РФ у Криму використовує для військових цілей стару базу підводних човнів, яка працювала як музей, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"Агенти руху "Атеш" зафіксували, що російські окупанти у Балаклавській бухті посилюють морські інженерні загородження, призначені для захисту від безпілотних катерів та диверсійних груп. Ми активно шукаємо слабкі місця у цій обороні", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти знову почали використовувати для військових цілей стару підземну базу підводних човнів - вона раніше функціонувала як музей.

За словами партизанів, ця споруда (об'єкт 825ГТС) є підземним комплексом у Балаклаві, який може вкривати підводні човни і забезпечувати їх ремонт та обслуговування.