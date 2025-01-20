РФ у Криму використовує для військових цілей стару базу підводних човнів, яка працювала як музей, - "Атеш"
Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму посилюють морські інженерні загородження у Балаклавській бухті для захисту від ДРГ, а також використовують стару базу підводних човнів для військових цілей
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
"Агенти руху "Атеш" зафіксували, що російські окупанти у Балаклавській бухті посилюють морські інженерні загородження, призначені для захисту від безпілотних катерів та диверсійних груп. Ми активно шукаємо слабкі місця у цій обороні", - йдеться в повідомленні.
Водночас окупанти знову почали використовувати для військових цілей стару підземну базу підводних човнів - вона раніше функціонувала як музей.
За словами партизанів, ця споруда (об'єкт 825ГТС) є підземним комплексом у Балаклаві, який може вкривати підводні човни і забезпечувати їх ремонт та обслуговування.
- Раніше стало відомо, що окупанти нарощують сили ППО біля аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму, перекидаючи техніку з інших ділянок фронту.
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