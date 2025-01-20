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Молдова готова надати фінансову підтримку невизнаному Придністровʼю після виведення військ РФ, - Санду

Дар'я Куркіна
20 січня, 2025 понедiлок
09:52
Світ Президентка Молдови Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів готовий надати самопроголошеному Придністровʼю фінансову допомогу на тлі енергетичної кризи за умови, що російські війська будуть виведені, та заміни "миротворчої місії" РФ

Зміст

Про це повідомляє NewsMaker.

Санду підкреслила, що молдовська фінансова підтримка Придністровʼю можлива за сприяння партнерів з розвитку.

"Ми готові за підтримки донорів — це дуже важливо відзначити — надати фінансову допомогу Лівому берегу. Але це стане можливим після виведення російської армії та заміни миротворчої місії цивільною місією під егідою ООН або ЄС. Це основні умови, за яких ми можемо прийти і надати суттєву допомогу", - сказала вона.

Водночас президентка Молдови додала: країна готова надати Тирасполю генератори чи медичну допомогу.

"Ми повторюємо нашу пропозицію, включаючи допомогу, яку ми можемо надати: генератори, медична допомога, ліки — все те, що потрібно людям в цей період", - підкреслила Санду.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева. 

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.

Теги:
Новини
Росія
Молдова
Придністров'я
Мая Санду
Економіка
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