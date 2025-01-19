У Чехії під час показу військової техніки перекинувся бронетранспортер: є загиблі
У суботу, 18 січня, на півдні Чехії на показі історичної військової техніки перекинувся один з бронетранспортерів. Унаслідок цього загинули дві людини
Про це інформує видання Novinky з посиланням на чеську поліцію.
Як зазначається, аварія біля села Сватомирів, що вже не існує. Під час показів історичної бойової техніки перекинувся військовий автомобіль.
Внаслідок інциденту двоє людей загинули на місці, ще щонайменше 8 людей постраждали.
"Ми надали допомогу лікарям швидкої допомоги та вжили заходів, щоб запобігти витоку нафтопродуктів з перекинутого автомобіля", - зазначив речник регіональної пожежної служби.
За словами мера міста Горні Дворшіте Зденека Кемені, цей показ був приватним заходом, співорганізатором якого виступила місцева військово-історична асоціація.
- 11 січня у ресторані в чеському місті Мост пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа. У результаті загинуло щонайменше 6 людей, ще 8 постраждали.
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