У Лізі чемпіонів за "Баєр" дебютував 17-річний українець

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Тренерський штаб "Баєра" довірився Артему Степанову у матчі проти австрійського "Зальцбурга" на 73-й хвилині. Станом на цей час рахунок був 5:0 на користь німецької команди.

Для 17-річного форварда це дебют в основній команді. У поточному сезоні Степанов провів 16 матчів за "Баєр" U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.