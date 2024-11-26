У Лізі чемпіонів за "Баєр" дебютував 17-річний українець
Ввечері вівторка, 26 листопада, 17-річний українець Артем Степанов зіграв за німецький "Баєр" у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Тренерський штаб "Баєра" довірився Артему Степанову у матчі проти австрійського "Зальцбурга" на 73-й хвилині. Станом на цей час рахунок був 5:0 на користь німецької команди.
Для 17-річного форварда це дебют в основній команді. У поточному сезоні Степанов провів 16 матчів за "Баєр" U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.
- Влітку 2022 року Степанов перейшов у "Баєр" на правах вільного агента. До цього українець перебував у структурі донецького "Шахтаря".
- У січні 2024-го "Баєр" підписав новий контракт з українським форвардом.
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