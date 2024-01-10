Німецький топ-клуб підписав новий контракт з 16-річним українцем

Про це "Трибуна" повідомляє з посиланням на інстаграм футболіста.

"Баєр" та 16-річний Артем Степанов підписали новий контракт до літа 2027 року, чинна угода спливала у червні. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Влітку 2022 року Степанов перейшов у "Баєр" на правах вільного агента. До цього українець перебував у структурі донецького "Шахтаря".

Зараз Степанов грає за команду "Баєра" U-17. У цьому сезоні на рахунку українця 9 голів за 16 матчів у рамках зони Захід Бундесліги U-17.