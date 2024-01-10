Німецький топ-клуб підписав новий контракт з 16-річним українцем
Леверкузенський "Баєр" підписав новий контракт з українським форвардом Артемом Степановим
Про це "Трибуна" повідомляє з посиланням на інстаграм футболіста.
"Баєр" та 16-річний Артем Степанов підписали новий контракт до літа 2027 року, чинна угода спливала у червні. Фінансові умови угоди не розголошуються.
Влітку 2022 року Степанов перейшов у "Баєр" на правах вільного агента. До цього українець перебував у структурі донецького "Шахтаря".
Зараз Степанов грає за команду "Баєра" U-17. У цьому сезоні на рахунку українця 9 голів за 16 матчів у рамках зони Захід Бундесліги U-17.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.15
- EUR Купівля 41.99Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе