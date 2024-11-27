Блінкен: у Байдена робитимуть усе можливе, щоб Україна мала все необхідне для війни в 2025 році

Про це Блінкен сказав на пресконференції.

"Ми маємо намір під час роботи цієї адміністрації робити все можливе, щоб Україна мала все необхідне, щоб вона могла воювати в 2025 році, якщо буде потрібно. Або, якщо будуть переговори, щоб вона могла вести їх з позиції сили", - сказав Блінкен.

На питання щодо підтримки України Європою в разі відмови адміністрації Дональда Трампа надавати допомогу Блінкен нагадав про двопартійну підтримку України у США та міжнародну підтримку допомоги Україні.

"Фінансування допомоги Україні у війні з російськими окупантами підтримували у Конгресі не лише демократи, а й республіканці. При цьому допомога Україні ґрунтується на глобальних зусиллях, її підтримують понад 50 країн. ... Виходячи з того, що я чув, я переконаний, що європейська підтримка, підтримка за межами Європи буде залишатися сильною. І я сподіваюся, що США також продовжать зусилля, які ми зробили", - сказав Блінкен.