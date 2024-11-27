Нардеп Ткаченко заявив про нібито повернення переселенців на ТОТ, Верещук категорично спростувала інформацію

Про це пише "Суспільне".

"У нас закриті кордони з Росією і Білоруссю. Люди можуть в'їжджати з окупованих територій, але зворотний рух фактично неможливий", – сказала Верещук, додавши, що заяви про повернення переселенців є маніпуляцією.

Посадовиця також пояснила, що зменшення кількості зареєстрованих ВПО, яке за останні місяці скоротилося на 250 тисяч осіб, залежить від того, що частина людей виїхала за кордон, втративши статус ВПО, інші повернулися до звільнених територій, таких як Харківщина та Херсонщина.

Напередодні народний депутат Максим Ткаченко повідомив про нібито повернення близько 150 тисяч переселенців на окуповані Росією території. Пізніше він назвав ці слова емоційним припущенням.

Верещук повідомила, що після цієї заяви в Офісі президента було скликано нараду за участі силових органів, які підтвердили відсутність такої інформації.